Мир 21 ноября 2023, 18:55 Аналитик Пылаев заявил, что Зеленский не пойдет против Запада из-за страха лишиться политического влияния

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Владимир Зеленский лишится политического влияния, если рискнет пойти против воли Запада. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился политический аналитик Александр Пылаев.

Именно этой причиной он объяснил недавнее заявление украинского президента о том, что он не сядет за стол переговоров с Россией. Потому что в противном случае он потеряет все свое политическое влияние и даже жизнь. Поэтому Зеленский не отступит до последнего гражданина своей страны.

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«Это его вынужденная позиция, вряд ли у него сейчас есть возможность ее поменять. Любой иной выход обратит его в ноль», — отметил Александр Пылаев.

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