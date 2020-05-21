Аналитик прокомментировал заявление Трампа о предстоящих выборах

По мнению аналитика, таким высказываем Трамп пытается убить двух зайцев: обвинить Китай и увязать КНР со своим главным конкурентом. Шипилин уверен, что вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, Китай предоставляет угрозу для Америки.

«Китай, особенно после пандемии, явно претендует на глобальное лидерство, чего США потерпеть не могут. Поэтому будут ставить при каждом удобном случае „подножки“ Китаю, продолжать торговые войны», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что для Соединенных Штатов лидерство Китая совершенно невозможно, поэтому Трамп и обвиняет КНР во всех смертных грехах.