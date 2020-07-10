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    10 июля 2020, 14:38

    Аналитик прокомментировал стоимость нефти по 100 долларов за баррель

    Анастасия Кременчугская

    Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, в беседе с НСН прокомментировал информацию о стоимости нефти по 100 долларов за баррель.

    По словам специалиста, подобная цена может быть на рынке лишь в том случае, если кто-то из крупных игроков выпадет. Он считает, что это «прогноз ради эпатажа».

    «Вряд ли мы увидим 100 долларов за баррель. Никаких предпосылок к этому нет. Единственный шанс увидеть такие цифры, если Иран нападет на Саудовскую Аравию, и они друг друга разбомбят, и не будут экспортировать нефть. Тогда на мировом рынке возникнет дефицит предложения», — поделился Юшков.

    Он отметил, что на данный момент нет предпосылок для такой стоимости нефти. По его оценкам, идеальная цена, которая нам нужна — 50 долларов за баррель. В таком случае не будет дефицита.