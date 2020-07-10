Аналитик прокомментировал стоимость нефти по 100 долларов за баррель

По словам специалиста, подобная цена может быть на рынке лишь в том случае, если кто-то из крупных игроков выпадет. Он считает, что это «прогноз ради эпатажа».

«Вряд ли мы увидим 100 долларов за баррель. Никаких предпосылок к этому нет. Единственный шанс увидеть такие цифры, если Иран нападет на Саудовскую Аравию, и они друг друга разбомбят, и не будут экспортировать нефть. Тогда на мировом рынке возникнет дефицит предложения», — поделился Юшков.

Он отметил, что на данный момент нет предпосылок для такой стоимости нефти. По его оценкам, идеальная цена, которая нам нужна — 50 долларов за баррель. В таком случае не будет дефицита.