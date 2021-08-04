Аналитик прокомментировал предложенную Украиной услугу по нефтехранению

Аналитик Игорь Юшков оценил предложенную компанией «Укртранснафта» услугу по хранению нефти. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».

Он пояснил, что Украина старается повысить эффективность своей нефтетранспортной системы. Также эксперт отметил, что сложно предсказать, будут ли предлагаемые услуги пользоваться спросом.

«Пусть попробуют, раз есть такая возможность. Может быть, будет востребована в какой-то мере эта услуга», — заключил он.