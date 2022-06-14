Аналитик прокомментировал позицию Чехии и Польши в свете событий на Украине

Чехия взяла на себя роль «своеобразного секунданта Польши», стремящейся создать «новую польско-украинскую Речь Посполитую» от Балтики до Днепра и Черного моря. На это указал исполнительный директор чешского Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл в статье для iDNES.cz.

Аналитик предположил, что Польша намерена воспользоваться возможностью восстановить свои исторические позиции на Украине. Однако позицию Германии и Австрии, на партнерстве с которыми Чехия сосредоточилась сейчас, Вейгл счел более взвешенной. По его мнению, Чехии лучше изменить свою политику и искать более компромиссные решения для завершения конфликта.

«Чешская политика в отношении конфликта на Украине отличается непримиримостью и радикализмом. Однако суверенная, уверенная в себе и рациональная страна должна реалистично оценивать собственные интересы и возможности и поддерживать все, что снижает чрезмерные риски и угрозы», — заметил Вейгл.

Он добавил, что сейчас становится понятно: «победить в затяжном конфликте Украине будет сложно, если вообще возможно».