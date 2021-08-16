Аналитик предупредил об угрозах после прихода к власти «Талибана»* в Афганистане

Пришедшие к власти в Афганистане талибы* могут развязать руки другим террористам, которые действуют на территории республики и в других странах Центральной Азии. Об этом в разговоре с «360» предупредил эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

«Они (представители других террористических организаций — прим. ред.) сражались [с армией Афганистана] на стороне „Талибана“*, и очень может быть, что они смогут укрепиться после его прихода к власти, если талибы* жестко не изменят позицию и не попытаются начать с ними серьезную борьбу», — объяснил Мендкович.

По словам собеседника, еще одной проблемой после прихода к власти «Талибана»* в Афганистане является наркотрафик. Эксперт подчеркнул, что деньги от продажи наркотиков — это большая часть бюджета движения, поэтому после укрепления талибов* в стране он может вырасти.

«Это тоже прямая угроза безопасности и Центральной Азии, и России, и всему постсоветскому пространству. „Талибан“* на переговорах обещал и бороться с наркотиками, и бороться с террористами, и пресекать всячески враждебную деятельность. Но проблема в том, что, во-первых, непонятно, насколько они это смогут, придя к власти. Во-вторых, важно помнить, что у них молодые полевые командиры большую часть жизни провели на войне в условиях полукриминальных заработков», — добавил представитель Центра изучения Афганистана.

Ранее СМИ сообщили, что представители движения «Талибан»* практически захватили власть в Афганистане: они вошли в Кабул и заняли дворец президента страны. По словам специального представителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, российские власти не будут торопиться с признанием нового афганского руководства.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.