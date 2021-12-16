Аналитик предупредил, что из-за морозов Украина может столкнуться с нехваткой газа

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил, что в феврале Украина может столкнуться с нехваткой голубого топлива. Об этом написало РИА «Новости».

«Газпром» уточнил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины почти снизились до уровня закачки. Они составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже прошлогодних показателей на 9,9 миллиарда кубометров (39,2%).

«Все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придется покупать по спотовым очень высоким ценам», — цитирует Бортника «Утро.ру».