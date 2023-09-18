Мир 18 сентября 2023, 08:02 Аналитик предостерег Зеленского от слишком жесткой риторики на ГА ООН ICG: выступление Зеленского в ООН может обернуться кризисом для Украины Unsplash

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Выступление украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблее Организации Объединенных Наций будет для него опасно. Такое мнение высказал глава направления, которое занимается вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эксперт считает визит Зеленского в Нью-Йорк весьма рискованным, несмотря на то, что украинский лидер едет туда заручиться поддержкой международного сообщества.

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«Несмотря на то, что западные лидеры хотят его видеть, весьма много других лидеров могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы», — заявил Гоуэн.

Все дело в том, что Зеленский ранее говорил о том, что не собирается дипломатически улаживать конфликт с Россией. В частности, в недавнем интервью он подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира.

Представитель ICG отметил, что такие заявления украинского лидера противоречат тому, о чем недавно на заседаниях в ООН по Украине говорило большинство африканских, латиноамериканских и азиатских политиков.

Если Зеленский будет во время выступления на ГА ООН настаивать на том, что сейчас совсем не время для дипломатии, то он услышит много противоречащего его точке зрения, отметил эксперт.

«Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины», — заключил Гоуэн.

Ранее издание Politico написало, что Зеленский может оказаться на ближайшем заседании Совбеза ООН за одним столом с российскими представителями.