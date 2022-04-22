Аналитик Правосудов рассказал, почему Макрон не имеет четкой позиции по российскому газу

Президент Франции Эммануэль Макрон не может определиться с позицией касаемо российского газа из-за предстоящих выборов. Таким мнением поделился директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Об этом сообщил RT.

Изначально французский политик заявлял, что страна сможет отказаться от российского природного газа. Накануне же президент отметил, что Франция сможет пережить лето, однако зимой столкнется с кризисом и значительным повышением стоимости газа. Правосудов пояснил, что в преддверии выборов Макрон озабочен своим рейтингом, из-за чего транслирует позицию, которая придется по душе избирателям.

«В период избирательной кампании политик может говорить всё что угодно, если он считает, что это понравится публике. Его бросает из стороны в сторону», — заключил специалист.