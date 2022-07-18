Аналитик Правосудов оценил сообщения о цене энергетического кризиса в ЕС

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что энергетический кризис этой зимой обойдется Евросоюзу в 200 миллиардов долларов или больше. В разговоре с RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов выразил мнение, что точную оценку цене спасения европейского энергетического рынка дать пока невозможно.

«Сейчас публикуется огромное количество оценок, и все они строятся на каких-то мало вразумительных обоснованиях. <…> Все зависит от того, допустим, какая будет цена на нефть, на газ. Этого никто не знает», — считает аналитик.

Он добавил, что цены на газ и нефть в Европе значительно выросли из-за санкций, а страдает от этого конечный потребитель. Точный прогноз развития энергетического кризиса в Европе дать пока невозможно, заключил Правосудов.