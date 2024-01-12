12 января 2024, 16:50
Аналитик Попов: удары США и Великобритании по объектам хуситов носят демонстративный характер
Удары США и Великобритании по объектам повстанцев-хуситов в Йемене носят отчасти демонстративный характер. Такое мнение выразил аналитик МГИМО Вениамин Попов сайту телеканала «Звезда».
По словам эксперта, решение во многом продиктовано внутриполитической ситуацией в Штатах. Обстановка в Йемене очень сложная и в последнее время определялась военным противостоянием хуситов и Саудовской Аравии.
Реклама
«Думаю, что это больше демонстрация того, что в США с военным командованием все в порядке», — отметил Попов.
Международные отношения
Реклама
Реклама