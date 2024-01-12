Мир 12 января 2024, 16:50 Аналитик Попов: удары США и Великобритании по объектам хуситов носят демонстративный характер

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Удары США и Великобритании по объектам повстанцев-хуситов в Йемене носят отчасти демонстративный характер. Такое мнение выразил аналитик МГИМО Вениамин Попов сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, решение во многом продиктовано внутриполитической ситуацией в Штатах. Обстановка в Йемене очень сложная и в последнее время определялась военным противостоянием хуситов и Саудовской Аравии.

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«Думаю, что это больше демонстрация того, что в США с военным командованием все в порядке», — отметил Попов.