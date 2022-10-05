Аналитик Пань заявил, что крипторынок может сохранить волатильную динамику в октябре | 360°

Мир 05 октября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Пань заявил, что крипторынок может сохранить волатильную динамику в октябре

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Специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань в разговоре с «Известиями» заявил, что криптовалютный рынок в октябре может сохранить ту же волатильную динамику, что была в сентябре.

Все дело в крупных игроках, которые оказывают влияние на рынок. Он также добавил, что обратная корреляция наблюдается с американским долларом.

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«Поэтому снижение опасений из-за главного „раздражителя“ для рынков — риска продолжения повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США такими же резкими шагами не только до конца года, но и в 2023 году. Индикатором того, что ФРС продолжит политику ужесточения является стремительный рост инфляции», — подчеркнул Пань.

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На крипторынок, по словам эксперта, также могут оказывать влияние и внутренние факторы. В качестве примера он привел американские регуляторы SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам — ред.) и CFTC (комиссия по торговле товарными фьючерсами — ред.), которые могут предъявить иски против Ethereum (ETH).

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