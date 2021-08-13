Украинский депутат Олег Волошин заявил, что США могут пытаться блокировать «Северный поток — 2» путем колоссального разрыва с Германией. Это мнение прокомментировал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, написал RT.

Юшков отметил, что Штатам не выгодно портить отношения с Германией. Помешать строительству газопровода они уже не смогут, а вот вводу проекта в эксплуатацию вполне.

«Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров… Было понятно, что когда сделаны уже все инвестиции, когда построена большая часть газопровода, то вводить против него санкции — это довольно странно. Во-первых, это ударит по инвестициям европейских компаний… Во-вторых, санкции против российской стороны внутри проекта и так приняты были еще в декабре 2019 года: еще при [Дональде] Трампе запрещается строительство и запрещается финансирование», — сообщил аналитик.