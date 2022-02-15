Аналитик Федосова оценила разработку сценариев американскими экспертами на случай эскалации ситуации вокруг Украины

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова заявила, что разработка сценариев экспертами из США на случай эскалации ситуации вокруг Украины — «процедура абсолютно понятная и для аналитиков привычная». Об этом написал RT.

По ее словам, нарисованный аналитиками уровень публичности вокруг Украины создает благодатную почву для провокаций.

«Однако уровень публичности, на который выведены результаты мозговых штурмов, та серьезность и безапелляционность, с которой выходят официальные заявления о якобы нападении России, та периодичность, с которой (объявляются — ред.) даты ожидаемой „агрессии“, не просто нагнетают ситуацию вокруг Украины, но и создают благодатную почву для провокаций по любой из нарисованных аналитиками траекторий», — отметила Федосова.

Единственной целью таких публикаций она назвала хайп и зарисовку образа «агрессивной» России.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что власти США в конце 2021 года создали группу экспертов, которые занимаются разработкой сценариев на случай эскалации ситуации вокруг Украины.