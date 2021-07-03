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    03 июля 2021, 15:29

    Аналитик оценил ухудшение ситуации на севере Афганистана

    Дарья Морозова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась рассказал, что на севере Афганистана ситуация становится хуже. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным портала «Русская планета», он считает, что Таджикистану нужно оказать помощь. Зась заявил о необходимости обеспечить безопасность на границе с Афганистаном.

    «Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы», — подчеркнул эксперт.