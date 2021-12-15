Аналитик оценил ситуацию с газом в хранилищах Европы

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил ситуацию с газом в хранилищах Европы. По словам аналитика, сейчас компании пользуются тем газом, который был закуплен ранее по более низким ценам. Об этом написал RT.

«Идет отбор газа из хранилищ, покупать его по текущим ценам особо желающих нет, поэтому компании по возможности пользуются тем газом, который был закуплен в хранилища по более низким ценам», — рассказал аналитик.

Проблема может появиться тогда, когда при отборе большого количества газа к концу отопительного сезона его станет слишком мало. Европа может столкнуться с необходимостью его сокращения, отключая промышленные предприятия. При этом одна из причин роста цен на газ — его быстрый отбор из хранилищ, заключил эксперт.

По данным «Газпрома», в подземных хранилищах в Европе отобрана треть от закачанного летом объема газа.