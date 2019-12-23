«Два варианта развития событий. Первый — это получение 30-дневной отсрочки для завершения работ, и в санкционном пакете такая опция прописана. Allseas подала уже соответствующая заявку. Но ключевую роль должны сыграть немцы, чтобы пролоббировать этот вопрос. И нужно ожидать, что США будут требовать от России каких-то уступок. Возможно, по Сирии, Донбассу или по отношениям с Турцией. Они будут торговаться», — пояснил Юшков.

Специалист также обратил внимание на второй вариант. По нему для строительства используют российских трубоукладчиков. По мнению аналитика, немецкий участок «Северного потока — 2» может проложить судно «Фортуна», а датский — «Академик Черский». Однако Юшков подчеркнул, что окончательное решение пока не приняли.

Эксперт добавил, что США готовы торговаться, поэтому новые санкции против газопровода носят только экономический характер.

«Сейчас, когда заключено газовое соглашение с Украиной, речи о выдавливании России с европейского рынка не идет. Аргументов у американцев не так много. Мнение, что Россия загнана в угол, если Allseas уйдет, не стоит. У нас есть все шансы выполнить все контрактные обещания, мы не в положении безысходности», — заметил Юшков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отвод судов Allseas из-за санкций против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что в настоящий момент специалисты ищут другой способ реализовать проект.