Аналитик оценил новые санкции против России
Александр Разуваев, глава информационно аналитического центра «Альпари», в беседе с ИА Nation News высказал свое мнение касательно новых США к российскому заводу «ГАЗ».
«Американцы считают, что их право распространяется на весь земной шар. Если до Трампа их санкции имели хоть какую-то логику, то с приходом Трампа там вообще нет никакой логики, они даже санкции собираются поднять против своих союзников в Европе, „Северный поток-2“ и так далее», — заявил аналитик.
Эксперт считает, что США вводит санкции против России, чтобы давить на суверенитет.