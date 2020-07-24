Аналитик оценил новые санкции против России

«Американцы считают, что их право распространяется на весь земной шар. Если до Трампа их санкции имели хоть какую-то логику, то с приходом Трампа там вообще нет никакой логики, они даже санкции собираются поднять против своих союзников в Европе, „Северный поток-2“ и так далее», — заявил аналитик.

Эксперт считает, что США вводит санкции против России, чтобы давить на суверенитет.