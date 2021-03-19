Аналитик отметил плюсы и минусы Конституции от Тихановской

Политический обозреватель Кирилл Озимко прокомментировал проект белорусской Конституции, который разработала команда Светланы Тихановской. С выводами специалиста ознакомились «Дни.ру».

Согласно проекту Тихановской, парламент должен назначать главу правительства, утверждать состав кабмина, а также принимать постановления и законы. Отмечается, что у президента будут скромные полномочия по сравнению с нынешними реалиями.

По мнению Озимко, новая Конституция сделает государственную систему Белоруссии более гибкой и позволит задействовать различные институты. Аналитик отметил положение о том, что в «в республике действуют два государственных языка — белорусский и русский». Он объяснил, что этот пункт призван не путать русскоязычное население с белорусским.

«Это все равно будет означать дерусификацию населения, как это происходит на Украине», — добавил эксперт.