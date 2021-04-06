Аналитик осудил планы СЕ о местном самоуправлении на Украине

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал план Совета Европы (СЕ) по созданию промороликов о победителях украинского конкурса «Лучшие практики местного управления» 2020 года. Об этом сообщил RT.

Он назвал это пропагандой и отметил, что среди героев будут органы Донецкой или Луганской областей.

«Здесь тоже просматривается намек — желание показать, что даже области, традиционно населенные русскоговорящим населением, встраиваются в общеукраинскую политику…», — считает Оленченко.

Также он считает, что это придумано, чтобы отвлечь от более серьезных проблем в стране.