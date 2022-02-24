Аналитик Островский: США оказались в сложной ситуации из-за противостояния с РФ и КНР

Китай заявил, что не будет прислушиваться к США, занимая позицию в отношении России и Донбасса. США оказались в сложном положении, объяснил Общественной службе новостей руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский.

Россия и Китай находятся в хороших отношениях, а у США напряженные отношения с обеими странами.

«США находятся в сложной ситуации: у них проблемы и с Россией, и с Китаем. А в условиях, когда страны подтвердили договор от 2021 года, Америка вынуждена работать на двух фронтах. Европа далеко от США, но, тем не менее, ее роль в ЕС велика. Но позиции США стали более шаткими. Пока Америка контролирует ситуацию в блоке НАТО и Евросоюзе, но расстановка сил в мире меняется», — считает аналитик.