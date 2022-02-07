Аналитик Оленченко заявил, что Запад провоцирует Россию «истерикой» вокруг темы с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией «истерику» зарубежных СМИ относительно украинского вопроса. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал данное заявление.

«Определение хорошее подобрала Мария Захарова. Это действительно истерика, другим словом квалифицировать сложно. Такая грубая, бесцеремонная пропаганда», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что подобный подход СМИ используют уже довольно продолжительное время. Оленченко отметил, что в результате он приведет либо к провокации, либо к завершению «истерики».