Аналитик Оленченко прокомментировал высказывание Борреля о требованиях РФ по гарантиям безопасности

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российских требованиях по гарантиям безопасности. Речь идет о требовании прекращения расширения ЕС и НАТО на восток (в частности, на Украину).

Боррель назвал требования России «неприемлемыми» и соответствующими «российской повестке дня».

«Это заявление характеризует не столько отношения Евросоюза к России, сколько самого Борреля. Он постоянно демонстрирует образ такого сдержанного русофоба: с одной стороны, высказывается за развитие и нормализацию двусторонних отношений России и ЕС, но в то же время на практике создает много трудностей для этого», — прокомментировал Оленченко.