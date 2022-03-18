Аналитик Оленченко прокомментировал слова Лаврова о зависимости Европы от США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа не пытается отстаивать свою независимость от США. Его слова в разговоре с RT прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Аналитик согласился с заявлением министра, добавив, что руководители стран Европы, по его мнению, «некомпетентны».

«Можно рассуждать так, что вследствие этого они не самостоятельны, а можно рассуждать так, что к власти пришли люди, которые не способны по своему характеру к самостоятельной деятельности и решениям», — считает Оленченко.