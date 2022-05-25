Аналитик Оленченко прокомментировал гранты ЕК на продвижение демократии в Таджикистане

Еврокомиссия планирует выделить до 800 тысяч евро на развитие демократии и верховенства права в Таджикистане. В разговоре с RT новость об этом прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По мнению эксперта, Еврокомиссия действует в интересах США, а основном целью проекта является дистанцирование Таджикистана от России и Китая.

«Здесь две смысловые нагрузки. Одна — генерировать процессы в Таджикистане, которые привели бы страну к дистанцированию от России. С другой стороны, ослабление идентичности Таджикистана как центральноазиатской республики и попытки его втянуть в различного рода альянсы антикитайского направления», — считает Оленченко.