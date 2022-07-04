Аналитик Оленченко поддержал слова Володина о базах НАТО в Швеции и Финляндии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии лишь навредит местным жителям. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поддержал заявление политика. Об этом сообщил RT.

По словам эксперта, в интересы Финляндии не входит размещение военной инфраструктуры на границе с Россией. Он подчеркнул, что, разместив базы, страна законным образом подставит свои территории под удар.

«Население городов и близлежащее население становится заложником этой неумной инициативы… Эта идея также подрывает такой экономический ресурс как приграничное сотрудничество… Это приведет к серьезной деградации отношений в этом регионе», — отметил Оленченко.