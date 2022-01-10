Аналитик Оленченко назвал переговоры между Россией и США «установочными»

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности начались по российской инициативе. По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, необходимо в дальнейшем сохранить этот задор и движение, написал RT.

«Хорошо бы сохранить этот задор, это движение, которое было начато. Времени отведено не очень много, но это побуждает и США, и Россию стремиться к конкретике — это, на мой взгляд, тоже полезно», — уточнил аналитик.

По словам Оленченко, переговоры между державами носят «установочный характер». Он отметил, что уже сейчас многое сделано и достигнуто, однако хотелось бы, чтобы встреча «реализовалась в положительные качества для европейской и глобальной безопасности».

Аналитик добавил, что глобальная безопасность не может быть достигнута без обеспечения интересов России.