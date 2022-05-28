Аналитик объяснила невозможность отказа Европы от российского газа

Европа не сможет быстро отказаться от российского газа без огромных финансовых потерь и экономической рецессии. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

По ее словам, отказ от газа из России спровоцирует высокие цены на энергоресурсы и вызовет общее падение экономического роста.

«Быстро Европа не сможет этого сделать», — заявила Белова.

Также аналитик не уверена, что на континенте не начнут закрываться основные газопотребляющие предприятия.

«Вопрос в том, сумеет ли Европа в энергобалансе достичь уровня доли возобновляемых источников энергии в 45%», — добавила она.

Накануне сообщалось, что в апреле 2022 года Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти.