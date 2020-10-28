Аналитик объяснил, за счет чего Армения сможет выстоять в Нагорном Карабахе

По мнению Нерсисяна, кроме обороны Армении необходимо сделать акцент на собственные ударные средства, а также как можно быстрее выявить и уничтожить командные пункты противника.

«Сухопутная противовоздушная оборона не может противостоять врагу, который имеет большое количество качественных ударных дронов», — заметил аналитик.