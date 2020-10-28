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    28 октября 2020, 11:52

    Аналитик объяснил, за счет чего Армения сможет выстоять в Нагорном Карабахе

    Артур Блянихов

    Военный аналитик Леонид Нерсисян разъяснил, что именно надо предпринять Армении, чтобы выстоять в нагорнокарабахском конфликте. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По мнению Нерсисяна, кроме обороны Армении необходимо сделать акцент на собственные ударные средства, а также как можно быстрее выявить и уничтожить командные пункты противника.

    «Сухопутная противовоздушная оборона не может противостоять врагу, который имеет большое количество качественных ударных дронов», — заметил аналитик.