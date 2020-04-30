Аналитик объяснил, почему Техас выступил против нефтяных ограничений

По словам специалиста, техасские нефтяники не поддерживают ограничения по добыче нефти, так как сейчас в США обсуждаются дополнительные меры поддержки отрасли. Речь идет о том, чтобы помочь прямыми вливаниями и дать место хранилища в стратегическом резерве. Ранее приходилось хранить нефть даже в деревянных бочках.

«Ситуация со спросом постепенно улучшается, и, если 1 мая значительная часть американских штатов начнет ослаблять ограничения и вернется спрос на топливо, ситуация постепенно, возможно, нормализуется», — заявил Вайсберг.

Он также отметил, что добыча за месяц сократилась на 800 тысяч баррелей в сутки. И, возможно, будет сокращаться и дальше.