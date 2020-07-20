Аналитик объяснил, почему страны ЕС не могут договориться в условиях кризиса

Политический аналитик Павел Шипилин объяснил, почему страны Евросоюза не могут договориться о параметрах создаваемого в фонда восстановления экономики в условиях кризиса.

Пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц в своем Тwittеr-аккаунте отметил, что саммит с участием 27 стран возобновится днем в понедельник, 20 июля. По мнению Шипилина, кризис начался намного раньше, однако усугубился с приходом в мир пандемии коронавируса.

«Страны чисто формально входят в единое таможенное, экономическое и финансовое пространство, но реально они все-таки живут по своим внутренним законам. И как только возникает какая-то угроза, все сразу разбегаются по своим норкам», — процитировало эксперта радио Sputnik.

Он подчеркнул, что разногласия между государствами довольно сильны. Так, Брюссель предложил выделить на создание фондов 250 миллиардов долларов безвозмездными грантами, а половину триллиона — льготными кредитами.

В свою очередь Швеция хочет оставить 155 миллиардов грантов, а остальное выдать кредитами. По словам специалиста, это мудрое решение, так как странам, которые привыкли получать, нечем будет возвращать. Однако и северные страны уже не готовы платить. Так, Европа разделилась на страны-доноры и южные небогатые государства, которые в настоящий момент находятся в непростых экономических условиях.