Аналитик объяснил, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа
Глава фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил Общественной службе новостей, почему Европа не сможет полностью отказаться от поставок газа из России. Так он прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что страны Европы станут независимыми от газовых поставок через 25 лет.
Поставки газа из России в Европу действительно снизятся, потому что европейские страны стремятся к углеродной нейтральности, снижению потребления углеродного топлива. Однако полностью отказаться от российского газа Европа не сможет.
«К 2050 году закроются их нефтегазовые месторождения, потому что они к этому стремятся, но потребление газа останется в жилищном секторе. Потому что перевести на углеродонейтральное состояние все дома — технологически невозможно. Поэтому, потребление останется. Наша доля в поставках — будет выше», — пояснил аналитик.
Поставляться в Европу газ будет, в том числе, и по газопроводу «Северный поток — 2».