Аналитик объяснил, почему азербайджанская нефть невыгодна для Белоруссии

«Азербайджан продает свою нефть через аукционы, поэтому это самая дорогая нефть в Европе. Постоянно покупать эту нефть очень накладно. Это могут позволить себе только заводы с очень высоким индексом Нельсона (индекс технологической сложности НПЗ — НСН), то есть с высокой технологией переработки нефти», — пояснил Танкаев.

Заводы в Белоруссии работают на низком уровне, поэтому для них покупка азербайджанской нефти и ее переработка — это убыточно, пояснил эксперт.

«То есть они за нефть заплатят больше, чем получат за произведенный нефтепродукт. Поэтому приобретение нефти в Азербайджане самоубийственно для экономики Белоруссии. Это не первый случай. Они уже приобретали так нефть, считали убытки, и они были большие», — объяснил Танкаев.