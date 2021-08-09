Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал слова посла РФ в Берлине Сергея Нечаева о договоренности между США и Германией по трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщили «Известия».

Аналитик считает, что заявление двух стран — это попытка сберечь репутацию. США все последние годы грозились не допустить строительства газопровода. Теперь они хотят помешать его эксплуатации, и все их европейские «той-терьерчики» будут всеми силами стараться в этом помогать, процитировало радио Sputnik слова Шипилина.

Ранее США и Германия опубликовали заявление о том, что для реализации «Северного потока — 2» необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться санкций, если Россия будет использовать энергетический экспорт как оружие.