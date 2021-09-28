Аналитик объяснил, кто ответственен за высокие цены на газ в Европе

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, кто именно виноват в дефиците газа в Евросоюзе, а также пояснил, почему цены на топливо так сильно взлетели вверх. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Сначала США борются с принципами против российского газа в Европе, говорят, что он грязный и плохой. А тут они заявляют, что необходимо увеличить прокачку газа в Европу. Заявление делает специальный представитель Госдепа США, который назначен Вашингтоном, чтобы способствовать продлению транзитного договора после 2024 года. После встреч Меркель и Байдена были назначены представители. Сейчас им еще нужно доказать, что транзит через Украину — самый лучший и надежный», — сообщил эксперт.

Он добавил, что власти США пытаются переложить ответственность на Россию за ту ситуацию, которая сложилась в Европе. В реальности наша страна бьет все рекорды по поставкам топлива в станы Евросоюза. А вина за высокие цены, по словам аналитика, лежит на поставщиках СПГ, в том числе, из США, которые отправляют свою продукцию не в Европу, а в Азию.

Ранее власти США потребовали от России нарастить поставки газа в Европу через Украину, так как собственных запасов в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.