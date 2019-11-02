Аналитик объяснил, как выход ГТС Украины из «Нафтогаза» ускорит переговоры с Россией по газу

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин во время беседы с «360» заявил, что выделение украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» позволит Киеву и Москве быстрее достичь договоренностей по транзиту «голубого топлива».

«Этот законопроект — продолжение ранее принятых решений привести украинскую ГТС и вообще украинский газовый сектор в соответствие с анитимонопольными правилами Евросоюза. Будет теперь независимый оператор украинской ГТС, будут отдельные газодобывающие компании, рынок откроется, рынок будет либеральным. В принципе, это может ускорить достижение договоренности о транзите российского газа», — сообщил Крутихин.

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Собеседник добавил, что теперь «Газпрому» есть с кем разговаривать — с юридическим лицом, которое будет отвечать за украинскую ГТС. Придется заключать соглашение, а предложение России о том, чтобы продлить старый контракт, теперь невозможно, так как старого контрагента («Нафтогаза») уже не будет. С ним нельзя будет взаимодействовать.

Ранее депутаты Верховной рады Украины проголосовали за закон, согласно которому с 1 января 2020 года украинскую ГТС выделят из «Нафтогаза». Контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.