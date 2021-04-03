Аналитик объяснил, как приложения могут передавать данные иностранным компаниям

То, что отечественное предустановленное ПО передает данные иностранным компаниям, — это чистая правда, считает аналитик. Во всех программах используют трекеры. Фактически, это шпионский софт, который отправляют обезличенные данные за рубеж. Об этом «360» рассказал владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«В большинстве программ, которые сегодня стоят на смартфонах, используются так называемые трекеры. Фактически, это шпионское программное обеспечение, которое следит за вашими действиями, что вы делаете на своих смартфонах, дальше передает [данные] в зависимости от того, чей это трекер. Это может быть Google, Vicrosoft, Facebook. Ну Facebook славится этим. Данные считаются обезличенными, то есть там не передается ваша фамилия, имя, отчество, номер телефона, номер вашего физического устройства, что вы делаете на этом устройстве», — объяснил Муртазин.

По словам собеседника, если покупать данные из нескольких источников, то очень легко установить того, кому принадлежит гаджет, и проследить за всеми действиями и перемещениями хозяина гаджета.

Муртазин отметил, что правительство обязало предустанавливать российское ПО на смартфоны, но не потребовало убрать из приложений эти трекеры.

«Фактически эти программы передают достаточно чувствительные данные на Запад, по которым можно составить портрет жителя России. И не только жителя России, но и найти конкретного человека, что он делает, как он делает, каким образом пользуется телефоном, что вы ищите, чем вы живете, что вы читаете и так далее», — добавил аналитик.

По мнению собеседника, то, что сделало Минцифры — это либо непрофессионализм, либо сознательное решение разрешить иностранным компаниям получать данные россиян.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура» сообщил, что предустановленный софт передает данные пользователей в России за границу. Аналитики проверили весь пакет обязательных приложений и выяснили, что трекеров нет только в программе платежной системы «Мир».