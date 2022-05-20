Аналитик объяснил, как Европа решит судьбу замерзающих без газа стран

В случае, если поставки российского газа в Европу полностью прекратятся, цены поднимутся намного выше текущих значений. При этом рабочих способов заставить одних членов Евросоюза продавать свой газ другим у Брюсселя нет. Об этом агентству «Прайм» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По его словам, свободных объемов газа в мире в настоящее время нет, поэтому, если страны отказываются покупать газ у РФ, им следует искать новые источники энергоснабжения. Например, Польша после отказа от покупки российского газа увеличила объемы закупок у Германии.

В свою очередь, Еврокомиссия обсуждает вероятность обязать страны с большим количеством газа от альтернативных поставщиков продавать его тем, кто имел значительную зависимость от РФ. Однако действенных рычагов для наложения подобных обязательств нет. Летом, считает Юшков, страны могут делать это добровольно, но вот зимой — едва ли.

«Сами немцы что будут потреблять? Немцы должны замерзнуть, чтобы не замерзли поляки? И это зыбкое основание. Кто будет решать, насколько должны замерзнуть немцы и насколько не должны замерзнуть поляки? Где эта грань справедливости? Законодательной базы под это нет», — резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что отказ стран Европы от российского газа приведет к самым тяжелым 18 месяцам для их жителей. Найти достаточное количество поставщиков пока не удалось. Переход на зеленую энергетику идет очень медленно, поэтому предстоящей зимой в странах ЕС начнутся серьезные проблемы.