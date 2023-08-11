Мир 11 августа 2023, 12:51 Аналитик Нейжмаков: запуск «Луны-25» приведет к развитию связей России с Китаем и Индией

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Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» имеет важный внешнеполитический аспект. Эта миссия приведет к развитию отношений России с Китаем и Индией, сообщил директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, выход автоматической станции на окололунную орбиту с целью исследования лунного грунта укрепит позиции России в системе международных отношений.

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Отмечается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в конце прошлого года заявил о подписании российско-китайского соглашения о создании лунной базы для исследования дальнего космоса.