Мир 12 декабря 2023, 14:19 Аналитик Нейжмаков: заявление Чехии о «запугивании РФ» связано с желанием получить поддержку от НАТО

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка призвал избрать тактику запугивания в отношении РФ, чтобы избежать потенциального конфликта. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков.

По мнению эксперта, таким образом Генштаб европейской страны пытается решить свои прагматичные задачи.

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«Это аргументация в пользу модернизации чешских вооруженных сил, поскольку такой вопрос обсуждается внутри Чехии», — отметил эксперт.

Кроме того, соответствующие заявления можно считать некой заявкой, предполагающей получение поддержки на обновление чешского вооружения со стороны крупных игроков НАТО, пояснил Нейжмаков.