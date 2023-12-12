12 декабря 2023, 14:19
Аналитик Нейжмаков: заявление Чехии о «запугивании РФ» связано с желанием получить поддержку от НАТО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка призвал избрать тактику запугивания в отношении РФ, чтобы избежать потенциального конфликта. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков.
По мнению эксперта, таким образом Генштаб европейской страны пытается решить свои прагматичные задачи.
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«Это аргументация в пользу модернизации чешских вооруженных сил, поскольку такой вопрос обсуждается внутри Чехии», — отметил эксперт.
Кроме того, соответствующие заявления можно считать некой заявкой, предполагающей получение поддержки на обновление чешского вооружения со стороны крупных игроков НАТО, пояснил Нейжмаков.
Чехия
НАТО
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