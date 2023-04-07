Мир 07 апреля 2023, 15:39 Аналитик Нейжмаков заявил, что США опасаются изменения решения Швеции о вступлении в НАТО

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В Швеции далеко не все положительно настроены относительно вступления страны в НАТО, и США беспокоятся, что затягивание с принятием этого решения может привести к негативным последствиям. Об этом радиостанции Sputnik рассказал директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По его словам, пока большинство шведов поддерживают решение о вступлении в североатлантический альянс, но число противников растет. Поэтому США захотят ускорить процесс, опасаясь, что в противном случае он затянется на долгие годы.

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«Возможно, есть опасение со стороны Соединенных Штатов, что затягивание процесса вступления Швеции в НАТО будет вызывать все больше вопросов внутри самой Швеции: а действительно ли это нам нужно, может, стоит приостановиться и не форсировать ситуацию», — объяснил Михаил Нейжмаков.

Но для США крайне важно сейчас показать единство и сплоченность НАТО. И вступление Швеции в альянс станет как раз такой демонстрацией, которая покажет, что внутри союза все разногласия удалось решить.

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