Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что остановка «Северного потока — 2» возможно только при одном условии. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он пояснил, что это вероятно, только если Украина предложит более выгодные условия по транзиту газа. В этом случае «Газпрому» придется остановить качать газ в Молдавию и Румынию.

«Если дешевле будет качать через Украину, то, вполне вероятно, часть транзита останется», — заключил Юшков.