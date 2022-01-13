Аналитик назвал основные трудности в вопросе остановки расширения НАТО на восток

Заставить НАТО перейти к другим принципам устройства европейской безопасности не удастся, пока международное сообщество будет придерживаться парадигмы, которая сформировалась после холодной войны. Такое мнение выразил замдиректора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в утреннем стриме RT «Летучка» на YouTube.

«До тех пор, пока мы будем оставаться в той парадигме, которая сформировалась после окончания холодной войны, в соответствии с которой расширение НАТО считалось безопасным для членов НАТО… Пока мы будем оставаться приверженными Парижской хартии для новой Европы, принятой в 1990-м году, о которой упоминал Столтенберг, изменить эту позицию НАТО и заставить коллективный Запад отойти от одних принципов и перейти к другим принципам устройства европейской безопасности не получится», — сказал Суслов.

Аналитик добавил, что необходимо сделать так, чтобы было понятно, что дальнейшее гипотетическое расширение НАТО на Украину и Грузию ослабляет безопасность самого НАТО. Без этого изменить подход Североатлантического альянса к основам безопасности не удастся, заключил Суслов.