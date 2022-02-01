Аналитик напомнил о зависимости Великобритании от российского газа на фоне энергосанкций

У Великобритании есть риск усилить газовую зависимость от Москвы в том случае, если Лондон «заморозит» активы российских энергокомпаний, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Сейчас Великобритания самостоятельно добывает порядка 40 миллиардов кубометров газа, отметил Фролов в беседе с «Газетой.ru». При этом, по его словам, ежегодное потребление страны — 75 миллиардов кубометров. Российский «Газпром» поставляет 14 миллиардов кубов.

«То есть, российское топливо составляет более трети от британского газового импорта», — отметил Фролов.

Годовые тарифы на электроэнергию в Великобритании превысят вскоре отметку в две тысячи фунтов стерлингов, подчеркнул собеседник издания. Это произойдет из-за сокращения выработки электроэнергии на ветряных станциях, объяснил он.

Также Фролов напомнил об изоляции Соединенного Королевства от разветвленной системы поставок энергоносителей континентальной Европы.

В ближайшие дни правительство Великобритании опубликует новые пакеты санкций, направленных против российских энергетических компаний на случай вторжения вооруженных сил РФ на Украину, сообщила The Times со ссылкой на источник в британском кабинете министров. Это навредит в первую очередь самим британским промышленникам, заявил политолог и бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич в беседе с «360».