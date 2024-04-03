Мир 03 апреля 2024, 16:33 Аналитик Муртазин: землетрясение на Тайване не повлияет на поставки и стоимость гаджетов

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Мощное землетрясение произошло возле побережья Тайваня, где находится крупный завод по созданию чипов для техники. Повлияют ли последствия природного явления на поставки гаджетов, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Москвой 24».

По его словам, местные производители подготовлены к подобным катаклизмам. Никаких проблем с экспортом компонентов не ожидается. Ситуация также не скажется на стоимости устройств, добавил эксперт.

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Он пояснил, что сложности могли бы возникнуть из-за подземных толчков продолжительностью в две-три недели.