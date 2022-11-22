22 ноября 2022, 23:57
Аналитик Муртазин оценил последствия ухода Nvidia из России
Аналитик Муртазин заявил, что с уходом Nvidia Россия ничего не теряет
Аналитик Эльдар Муртазин считает, что уход из России американской компании Nvidia, которая выпускает графические процессоры, ни на что не повлияет. Об этом сообщила газета «Известия».
«Россия ничего не лишается из-за ухода Nvidia, потому что бытовые видеокарты как поставлялись, так и поставляются», — пояснил эксперт.
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Он добавил, что ограничение поставок суперкомпьютеров введено в Китае точно так же, как в России. По мнению Муртазина, это произошло бы в любом случае.
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