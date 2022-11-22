Мир 22 ноября 2022, 23:57 Аналитик Муртазин оценил последствия ухода Nvidia из России Аналитик Муртазин заявил, что с уходом Nvidia Россия ничего не теряет

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Аналитик Эльдар Муртазин считает, что уход из России американской компании Nvidia, которая выпускает графические процессоры, ни на что не повлияет. Об этом сообщила газета «Известия».

«Россия ничего не лишается из-за ухода Nvidia, потому что бытовые видеокарты как поставлялись, так и поставляются», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что ограничение поставок суперкомпьютеров введено в Китае точно так же, как в России. По мнению Муртазина, это произошло бы в любом случае.

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