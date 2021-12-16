Аналитик Митрахович: «Зеленые» будут активно мешать запуску «Северного потока — 2»
Аналитик Станислав Митрахович заявил, что партия «Зеленых», которая выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2», будет активно мешать запуску проекта. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».
«Сложно быть в правительстве и выступать за санкции против проекта, который это правительство одобрило. Но это не значит, что они не прекратят против него борьбу», — рассказал Митрахович.
Он уточнил, что правительство Германии будет корректировать их политическую позицию по этому вопросу.