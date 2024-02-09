Мир 09 февраля 2024, 14:47 Аналитик Митрахович: США попытаются восстановить собственное производство урана

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Сегодня США продолжают покупать российский уран. При этом американские власти ищут альтернативные источники этого ресурса и пытаются восстановить собственное производство, сообщил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович газете «Взгляд».

По его словам, раньше страна самостоятельно производила сырье, однако со временем решила, что его проще закупать на внешних рынках. Сейчас, в период деглобализации, США пытаются восстановить производство обогащенного урана.

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«Как только Вашингтон сможет найти альтернативный источник поставок и восстановить собственное производство, стоит ожидать тотальных ограничений в отношении российского урана», — отметил Митрахович.