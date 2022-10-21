Аналитик Мищенко дал прогноз цен на нефть | 360°

21 октября 2022, 18:46
Аналитик Мищенко дал прогноз цен на нефть
Цены на нефть в ближайшие недели, вероятно, останутся на уровне 90-100 долларов за баррель. Таким прогнозом с RT поделился руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.
Цены на нефть зависят от разных факторов, пояснил эксперт. К ним относится геополитическая ситуация, а также санкции. Так, с 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти, которая перевозится по морю. Это окажет влияние на рынок.
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«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне — от 90 до 100 долларов за баррель, если ничего серьезного не произойдет», — сказал эксперт.
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