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    19 января 2022, 14:10

    Аналитик Мильчакова объяснила падение на рынке ценных бумаг

    Дарья Морозова

    Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова рассказал, с чем связан обвал на рынке ценных бумаг. Об этом сообщил RT.

    По ее словам, это в первую очередь связано с опасением из-за санкций.

    «В первую очередь, опасаются, что будут введены санкции против ведущих компаний, на которых держится российская экономика», — рассказала Мильчакова.

    Также эксперт добавила, что вероятность такого развития событий не так велика. По ее мнению, все разногласия решатся переговорами.