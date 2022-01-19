Аналитик Мильчакова объяснила падение на рынке ценных бумаг

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова рассказал, с чем связан обвал на рынке ценных бумаг. Об этом сообщил RT.

По ее словам, это в первую очередь связано с опасением из-за санкций.

«В первую очередь, опасаются, что будут введены санкции против ведущих компаний, на которых держится российская экономика», — рассказала Мильчакова.

Также эксперт добавила, что вероятность такого развития событий не так велика. По ее мнению, все разногласия решатся переговорами.